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1 час назад

В России пообещали болезненный ответ на западные санкции

Lenta.ruиещё 1

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что ответные шаги Москвы на западные санкции могут быть весьма болезненными. Об этом сообщает РИА Новости.

В России пообещали болезненный ответ на западные санкции
Фото: ТАССТАСС

По его словам, страны Европы должны понимать, что рестрикциями в отношении России они сами изнуряют собственную экономику. Он отметил, что в настоящее время Москва «не применяет, собственно, контрмеры в полную силу».

«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — отметил он.

Биричевский добавил, что российская сторона оставляет за собой право на ужесточение наших специальных мер. Он подчеркнул, что соответствующие шаги прорабатываются правительством. «Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — сказал он.

Политика,МИД России,
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