Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не следует подталкивать никого к скорейшему решению задач специальной военной операции РФ на территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Нина Зотина/РИА «Новости» Нина Зотина/РИА «Новости»

Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу", - написал Джабаров.

Сенатор также призвал "набраться терпения". Ранее Джабаров заявил, что специальная военная операция России должна завершиться на западной границе Украины. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.