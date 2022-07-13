Раскрыты последствия смены премьера Британии для РФ

«На сегодняшний день такую преемственность воплощает Лиз Трасс — она будет действовать в манере Бориса Джонсона. Остальные, пожалуй, немного сбавят в риторике. Что до отношения к России, то у современной британской политической элиты сформировалась консолидированная позиция. Рассчитывать на то, что отношения будут улучшаться, не стоит — по крайней мере, до тех пор, пока будет продолжаться специальная военная операция», — отметила эксперт.