Раскрыты последствия смены премьера Британии для РФ

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32 минуты назад

Эксперт оценила отношения Лондона и Москвы после смены премьера Британии

Елена Прошина

Уход Бориса Джонсона с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании принципиально не изменит подход Лондона к отношениям с Москвой, сообщают «Известия» со ссылкой на профессора кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталию Капитонову.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, наиболее близкую политику к той, что проводил Джонсон, будет реализовывать глава Форин-офиса Лиз Трасс.

«На сегодняшний день такую преемственность воплощает Лиз Трасс — она будет действовать в манере Бориса Джонсона. Остальные, пожалуй, немного сбавят в риторике. Что до отношения к России, то у современной британской политической элиты сформировалась консолидированная позиция. Рассчитывать на то, что отношения будут улучшаться, не стоит — по крайней мере, до тех пор, пока будет продолжаться специальная военная операция», — отметила эксперт.

В Великобритании проходят выборы нового лидера Консервативной партии. Глава правящего движения автоматически становится премьер-министром. Сейчас на эту роль претендуют восемь политиков-тори: экс-канцлер казначейства Риши Сунак, глава Форин-офиса Лиз Трасс, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, действующий канцлер казначейства Надим Захави, бывший глава Форин-офиса Джереми Хант, глава парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Бравермен и депутат Кеми Бэйднок.

Два основных кандидата станут известны к 21 июля. Выбирать между ними будут рядовые члены Консервативной партии, которых насчитывается десятки тысяч. Имя нового лидера и премьер-министра огласят 5 сентября 2022 года.

Политика,Риши Сунак,Том Тугендхат,Борис Джонсон,Консервативная партия,МГИМО,
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