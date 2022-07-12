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24 минуты назад

Володин назвал причины внеочередного заседания Госдумы

Илья Родин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на внеочередном пленарном заседании Госдумы, которое намечено на 15 июля, депутаты рассмотрят вопросы поддержки граждан и экономики. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Володин назвал причины внеочередного заседания Госдумы
Фото: ТАССТАСС

Вячеслав Володин подчеркнул, что Госдуме необходимо рассмотреть меры поддержки российской экономики до того, как депутаты уйдут на каникулы. Он полагает, что их не следует «оставлять их на осень».

Кроме того, отметил политик, на заседании будет идти речь о социальной защите граждан и военнослужащих.

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На внеплановом заседании, которое состоится в пятницу, 15 июля, парламентарии рассмотрят законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников, которые принимают участие в специальной военной операции РФ на Украине, сообщает «Лента.ру».

Также в повестку будут включены законопроекты, которые кабмин внесет в ГД до начала пленарного заседания.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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