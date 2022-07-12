Кадыров ответил на предложение Рады признать независимость Ичкерии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на предложение депутатов Верховной Рады признать суверенитет Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

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По словам политика, украинские депутаты потеряли связь с реальностью, так как Ичкерии «даже на бумаге» давно не существует.

«Тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью. Я, честно, не знал, что у них там дела обстоят настолько плачевно», — написал чеченский лидер.

Он напомнил, что Ичкерию ликвидировали еще в 2007 году сами же ичкерийцы.