Кадыров ответил на предложение Рады признать независимость Ичкерии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на предложение депутатов Верховной Рады признать суверенитет Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
По словам политика, украинские депутаты потеряли связь с реальностью, так как Ичкерии «даже на бумаге» давно не существует.
«Тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью. Я, честно, не знал, что у них там дела обстоят настолько плачевно», — написал чеченский лидер.
Он напомнил, что Ичкерию ликвидировали еще в 2007 году сами же ичкерийцы.
Кадыров также предложил украинским депутатам провести дебаты о признании Плутона планетой или «поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».