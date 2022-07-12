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47 минут назад

В МГИМО назвали темы предстоящих переговоров Путина с лидерами Ирана и Турции

Елена Прошина
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» поделился ожиданиями от предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с лидерами Ирана и Турции - Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом.

Ранее в Кремле подтвердили визит Путина в Иран, он запланирован на 19 июля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Тегеране, помимо трехсторонней встречи, состоятся и двусторонние переговоры Путина с Раиси и Эрдоганом. Иран станет третьей страной, которую российский президент посетит после начала спецоперации на Украине.

О переговорах с Эрдоганом

У Путина и Эрдогана достаточно предметов переговоров. От строительства атомной электростанции до дополнительных поставок комплексов С-400, о чем уже заговорили в Турции. Конечно, сейчас прежде всего волнует ситуация на северном побережье Черного моря, в тех областях, где украинская сторона хочет начинать так называемое наступление. Поэтому и эта тема не останется в стороне. А также тема санкций, которые Турция игнорирует.

Кроме того, в восточных провинциях Сирии произошло серьезное обострение, виной которому в общем-то стали американцы. Так называемое турецкое наступление тоже добавило остроты к сирийской проблематике. Поэтому, безусловно, сирийская тема тоже будет в центре внимания. И здесь мы всегда с большим трудом говорим с Эрдоганом, но все равно это заканчивается каким-то результатом, что обнадеживает. Турки - тяжелые переговорщики, но они умеют держать слово. Помимо этого, я убежден, что будет подниматься курдская проблема.

Эрдоган также может выдвинуть очередную инициативу по мирному урегулированию на Украине, какие-то слова на эту тему будут говориться. Но в реальности за этими словами мало что стоит. Дело в том, что поле для компромисса здесь не просматривается. Скорее, наоборот, мы будем «дожимать» ситуацию на Украине. Безусловно, эта ситуация должна быть доведена до конца - и по денацификации, и по демилитаризации Украины. Это наш приоритет, здесь никакого компромисса быть не может. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Эрдоган здесь мало чем может помочь, кроме того, что он может сохранить фактически свой нейтралитет. Потому что для нас имеет огромное значение снабжение нашей группировки в Сирии, поставки морским путем... Есть и другие проблемы, которые важны и для нас, и для Турции. Нам всегда есть о чем поговорить. Тем более что турки достаточно конкретны. Турция - одна из немногих стран, которая сейчас может считать себя суверенным государством и напрямую не зависеть от Соединенных Штатов.

О переговорах с Раиси

Тем для переговоров Путина много, в том числе и отношения с Ираном, соглашение об иранской атомной программе, из которого вышли американцы. Сейчас совершенно очевидно просматривается намерение Соединенных Штатов попытаться организовать давление не только на Россию, но и на Иран, на Северную Корею и на Китай. Соединенные Штаты занимаются формированием разного рода региональных коалиций, в том числе антииранских. И я убежден, что это тоже станет предметом обсуждений и в Иране, и в Турции. Поэтому ситуация достаточно напряженная, и американцы играют именно на повышение, на активизацию своей силовой политики.

Здесь ведь еще всплывает и масса «боковых» тем, вроде бы не очень важных, скажем, о возможных поставках иранских беспилотников России. Думаю, возможно обсуждение темы дополнительного военно-технического сотрудничества России и Ирана.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
Политика,Алексей Подберезкин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МГИМО,
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