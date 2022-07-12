О переговорах с Эрдоганом



У Путина и Эрдогана достаточно предметов переговоров. От строительства атомной электростанции до дополнительных поставок комплексов С-400, о чем уже заговорили в Турции. Конечно, сейчас прежде всего волнует ситуация на северном побережье Черного моря, в тех областях, где украинская сторона хочет начинать так называемое наступление. Поэтому и эта тема не останется в стороне. А также тема санкций, которые Турция игнорирует.



Кроме того, в восточных провинциях Сирии произошло серьезное обострение, виной которому в общем-то стали американцы. Так называемое турецкое наступление тоже добавило остроты к сирийской проблематике. Поэтому, безусловно, сирийская тема тоже будет в центре внимания. И здесь мы всегда с большим трудом говорим с Эрдоганом, но все равно это заканчивается каким-то результатом, что обнадеживает. Турки - тяжелые переговорщики, но они умеют держать слово. Помимо этого, я убежден, что будет подниматься курдская проблема.



Эрдоган также может выдвинуть очередную инициативу по мирному урегулированию на Украине, какие-то слова на эту тему будут говориться. Но в реальности за этими словами мало что стоит. Дело в том, что поле для компромисса здесь не просматривается. Скорее, наоборот, мы будем «дожимать» ситуацию на Украине. Безусловно, эта ситуация должна быть доведена до конца - и по денацификации, и по демилитаризации Украины. Это наш приоритет, здесь никакого компромисса быть не может. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Эрдоган здесь мало чем может помочь, кроме того, что он может сохранить фактически свой нейтралитет. Потому что для нас имеет огромное значение снабжение нашей группировки в Сирии, поставки морским путем... Есть и другие проблемы, которые важны и для нас, и для Турции. Нам всегда есть о чем поговорить. Тем более что турки достаточно конкретны. Турция - одна из немногих стран, которая сейчас может считать себя суверенным государством и напрямую не зависеть от Соединенных Штатов.



О переговорах с Раиси



Тем для переговоров Путина много, в том числе и отношения с Ираном, соглашение об иранской атомной программе, из которого вышли американцы. Сейчас совершенно очевидно просматривается намерение Соединенных Штатов попытаться организовать давление не только на Россию, но и на Иран, на Северную Корею и на Китай. Соединенные Штаты занимаются формированием разного рода региональных коалиций, в том числе антииранских. И я убежден, что это тоже станет предметом обсуждений и в Иране, и в Турции. Поэтому ситуация достаточно напряженная, и американцы играют именно на повышение, на активизацию своей силовой политики.



Здесь ведь еще всплывает и масса «боковых» тем, вроде бы не очень важных, скажем, о возможных поставках иранских беспилотников России. Думаю, возможно обсуждение темы дополнительного военно-технического сотрудничества России и Ирана.

Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО