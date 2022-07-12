Путин изменил число вице-премьеров в правительстве

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительства РФ с 10 до 11. В указе уточняется, что один из них является также главой Минпромторга. Документ опубликован во вторник, 12 июля, на официальном портале правовой информации. Об этом пишет ТАСС.