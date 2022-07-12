Путин изменил число вице-премьеров в правительстве

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительства РФ с 10 до 11. В указе уточняется, что один из них является также главой Минпромторга. Документ опубликован во вторник, 12 июля, на официальном портале правовой информации. Об этом пишет ТАСС.
Согласно указу, «председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ - министра промышленности и торговли РФ».
Руководитель Минпромторга Денис Мантуров по итогам 2021 года третий раз подряд возглавил список самых богатых членов правительства. Его годовой доход составил 704,6 млн руб., сообщает РБК.
Согласно опубликованной на сайте кабмина декларации, в его собственности находятся жилой дом, квартира, четыре участка земли и гостевой дом.