В Татарстане отменили должность президента

Название должности, которую на данный момент занимает Рустам Минниханов, изменили на «главу республики». До настоящего времени она называлась «президент Татарстана». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал правовой информации.

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Закон “об общих принципах организации публичной власти в российских субъектах” запрещает главам регионов называть себя президентами. Однако он предусматривал переходный период, благодаря которому Татарстан оставался единственным исключением. В начале июня пресс-служба регионального парламента сообщила, что должность будет переименована до 1 января 2023 года.