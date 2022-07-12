Захарова назвала циничным заявление Японии о «российской ядерной угрозе»

В Японии размывают память о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, а также цинично пытаются выставить Россию страной, угрожающей ядерным оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Захарова отметила, что враждебные и тенденциозные высказывания премьер-министра Японии Фумио Кисиды на тему ядерного оружия вызывают недоумение.

«В частности, в оправдание выбора Хиросимы местом проведения саммита «Группы семи» прозвучал тезис о том, что упомянутому городу нет более подходящей альтернативы, когда в условиях дестабилизации миропорядка «становится реальностью использование Россией ядерного оружия и угроза им». Поражает цинизм, с которым предпринята попытка вписать безосновательную критику нашей страны в контекст трагедии Хиросимы», - констатировала представитель МИД России.

Она напомнила, что это именно в Вашингтоне отдали приказ об атомной бомбардировке японских городов, однако сейчас Токио пытается размыть историческую память об этом.

При этом, по словам Захаровой, спровоцировав обострение украинского кризиса, США и их союзники сейчас «опасно балансируют на грани» военного конфликта с Москвой, увеличивая риск ядерного столкновения.