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1 час назад

Захарова назвала циничным заявление Японии о «российской ядерной угрозе»

Алиса Селезнёва

В Японии размывают память о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, а также цинично пытаются выставить Россию страной, угрожающей ядерным оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала циничным заявление Японии о «российской ядерной угрозе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова отметила, что враждебные и тенденциозные высказывания премьер-министра Японии Фумио Кисиды на тему ядерного оружия вызывают недоумение.

«В частности, в оправдание выбора Хиросимы местом проведения саммита «Группы семи» прозвучал тезис о том, что упомянутому городу нет более подходящей альтернативы, когда в условиях дестабилизации миропорядка «становится реальностью использование Россией ядерного оружия и угроза им». Поражает цинизм, с которым предпринята попытка вписать безосновательную критику нашей страны в контекст трагедии Хиросимы», - констатировала представитель МИД России.

Она напомнила, что это именно в Вашингтоне отдали приказ об атомной бомбардировке японских городов, однако сейчас Токио пытается размыть историческую память об этом.

При этом, по словам Захаровой, спровоцировав обострение украинского кризиса, США и их союзники сейчас «опасно балансируют на грани» военного конфликта с Москвой, увеличивая риск ядерного столкновения.

Ранее Япония поддержала антироссийские санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали физические лица, а также более 200 российских компаний и организаций. А в списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 300 наименований, в том числе полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, нефтеперерабатывающее оборудование, а также грузовики и бульдозеры.

Политика,Фумио Кисида,Мария Захарова,МИД России,
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