Минниханов перестал быть президентом Татарстана

До настоящего времени Татарстан оставался единственным регионом, глава котором именуется президентом согласно Конституции республики. С 1 июня вступил в силу закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий в частности использовать слово президент в наименовании высшего должностного лица субъекта России.

Напомним, в конце сентября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта России. В пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству тогда поясняли, что «с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности», однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства – президента Российской Федерации.