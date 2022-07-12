Специальная военная операция России должна завершиться на западной границе Украины, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров. Соответствующее заявление политик сделал в своем Telegram-канале.
К такому выводу сенатора подтолкнуло то, что «Украина продолжает планомерно убивать своих граждан».
«Причем удары наносятся не только по ДНР и ЛНР, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими», — указал он.
«Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины», — резюмировал Джабаров.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что украинские власти делают все, чтобы российские войска не останавливались на границах Донецкой и Луганской народных республик.