В Северной Осетии ответили на сообщения о контузии главы республики на Украине

Сообщения о том, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло был контужен на Украине , не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона, передает РИА Новости.

«Сергей Иванович информацию о контузии не подтвердил. Он сообщил, что в настоящий момент едет домой», — говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Меняйло находился на передовой и столкнулся с диверсионно-разведывательной группой. По не подтвержденным данным, он получил контузию и был госпитализирован.