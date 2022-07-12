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12 минут назад

В Северной Осетии ответили на сообщения о контузии главы республики на Украине

Lenta.ru

Сообщения о том, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло был контужен на Украине, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона, передает РИА Новости.

В Северной Осетии ответили на сообщения о контузии главы республики на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сергей Иванович информацию о контузии не подтвердил. Он сообщил, что в настоящий момент едет домой», — говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Меняйло находился на передовой и столкнулся с диверсионно-разведывательной группой. По не подтвержденным данным, он получил контузию и был госпитализирован.

Политика,Сергей Меняйло,
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