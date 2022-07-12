«Государство не просило вас рожать»: экс-чиновница нашла новую работу

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких стала директором Русского экологического фонда. Как сообщает URA.RU, свое назначение она подтвердила в ходе пресс-конференции по случаю создания организации в регионе.

«Сегодня мы говорим о важнейшем вопросе, который волнует не только Свердловскую область, а все человечество, — это проблемы экологии. Наш фонд будет заниматься не просто восстановлением водных биологических ресурсов. Задача Русского экологического фонда — создать комплексный подход в решении проблем с экологией», — заявила Глацких.

Напомним, что чиновница прославилась в 2018 году, когда в ходе встречи с детьми-волонтерами заявила им, что «государство не просило» их родителей рожать их, добавив, что оно «в принципе ничего не должно». Из-за разразившегося скандала Глацких пришлось покинуть свой пост, после чего она заняла должность замдиректора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.