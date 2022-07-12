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15 минут назад

Прославившаяся словами «государство не просило вас рожать» экс-чиновница нашла новую работу

Никита Бородкин

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких стала директором Русского экологического фонда. Как сообщает URA.RU, свое назначение она подтвердила в ходе пресс-конференции по случаю создания организации в регионе.

«Государство не просило вас рожать»: экс-чиновница нашла новую работу
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«Сегодня мы говорим о важнейшем вопросе, который волнует не только Свердловскую область, а все человечество, — это проблемы экологии. Наш фонд будет заниматься не просто восстановлением водных биологических ресурсов. Задача Русского экологического фонда — создать комплексный подход в решении проблем с экологией», — заявила Глацких.

Напомним, что чиновница прославилась в 2018 году, когда в ходе встречи с детьми-волонтерами заявила им, что «государство не просило» их родителей рожать их, добавив, что оно «в принципе ничего не должно». Из-за разразившегося скандала Глацких пришлось покинуть свой пост, после чего она заняла должность замдиректора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.

Русский экологический фонд был создан в Свердловской области. В подписании соглашения об учреждении фонда приняли участие региональный министр природы Алексей Кузнецов и депутат заксобрания Александр Серебренников.

Политика,Ольга Глацких,Александр Серебренников,Алексей Кузнецов,
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