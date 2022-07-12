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42 минуты назад

В Кремле прокомментировали слова Валенсы о России

Мария Иванова

Желание бывшего президента Польши Леха Валенсы раздробить Россию и сократить численность ее населения до 50 млн человек не способно повлиять на суверенитет страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Кремль отреагировал на призыв экс-президента Польши раздробить Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Валенса выступил с заявлением о необходимости «форсировать смену политического строя в России» и организации «восстания народов». По мнению польского политика, для обеспечения безопасности в мире Россию надо «расчленить».

Сегодня официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, могут ли заявления Валенсы повлиять на суверенитет России.

«Нет, не способны», - подчеркнул Песков.

С момента начала российской военной операции по демилитаризации и денацификации Украины польские политики не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями в адрес России.

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В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

Политика,Матеуш Моравецкий,Петр Глиньский,Дмитрий Песков,НАТО,
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