Кремль отреагировал на призыв экс-президента Польши раздробить Россию

Желание бывшего президента Польши Леха Валенсы раздробить Россию и сократить численность ее населения до 50 млн человек не способно повлиять на суверенитет страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Ранее Валенса выступил с заявлением о необходимости «форсировать смену политического строя в России» и организации «восстания народов». По мнению польского политика, для обеспечения безопасности в мире Россию надо «расчленить».
Сегодня официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, могут ли заявления Валенсы повлиять на суверенитет России.
«Нет, не способны», - подчеркнул Песков.
С момента начала российской военной операции по демилитаризации и денацификации Украины польские политики не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями в адрес России.
В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.