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4 часа назад

Эксперт о скандале с YouTube: «Количества нарушений уже достаточно, чтобы видеохостинг был заблокирован»

РИА "ФедералПресс"

По данным японской полиции, убийца Синдзо Абэ искал руководство по изготовлению оружия на YouTube. На видеохостинге также можно обнаружить руководства по изготовлению взрывчатых веществ, пиротехники и экстремистскую пропаганду, сообщает Роскомнадзор. По мнению директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова, России и мировому сообществу нужно бороться с распространением подобных материалов.

Эксперт о скандале с YouTube: «Количества нарушений уже достаточно, чтобы видеохостинг был заблокирован»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«YouTube давно уже не удаляет деструктивные материалы, по отношению к которым имеются претензии Роскомнадзора. Там более 7 тысяч материалов различного опасного характера, в том числе и экстремистского. В этом смысле YouTube занял деструктивную позицию, подвергая опасности пользователей и обычных граждан. Всегда найдутся те, кто захочет повторить, например, изготовление взрывчатых веществ. Такое повторение мало того что ставит под опасность тех, кто будет изготовлять эти взрывчатые вещества, так и тех, на ком будут применяться эти взрывчатые вещества.

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В этом смысле YouTube очень опасен с точки зрения того, что они халатно относятся к пользователям и тому контенту, который расположен у них на площадке. Подобный контент способен навредить реально большому количеству людей. У Роскомнадзора есть претензии не к тому контенту, который им просто почему-то не нравится, а к тому, который может быть опасен. Да, видеохостинг заявляет, что борется с противоправным контентом, но мы видим, что на практике это совершенно не так. Пример с Синдзо Абэ наглядно показал, что может произойти с обычными людьми или высокопоставленными чиновниками.

Российским властям, да и мировому сообществу в целом, стоит задуматься над тем, что YouTube необходимо заставлять исполнять требования российских законов и законов других стран. В Европе применяются серьезные оборотные штрафные санкции, от оборота компании за год. В России эти штрафы гораздо более скромные, но у России есть возможность замедления или блокировки видеохостинга.

В принципе, того количества нарушений, которые допустил YouTube, уже достаточно для того, чтобы видеохостинг был заблокирован. Они цензурируют российские СМИ, не удаляют опасный и противоправный контент, к которому есть претензии со стороны российской власти. В этом смысле площадка уже может быть замедлена и заблокирована. Инструменты воздействия на YouTube есть как у России, так и у других стран мира. Мы выступаем за то, чтобы площадка принуждалась административными и иными методами к тому, чтобы исполнять законодательство РФ и других стран».

Политика,Владимир Зыков,Синдзо Абэ,Роскомнадзор,
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