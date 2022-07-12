Эксперт о скандале с YouTube: «Количества нарушений уже достаточно, чтобы видеохостинг был заблокирован»

В этом смысле YouTube очень опасен с точки зрения того, что они халатно относятся к пользователям и тому контенту, который расположен у них на площадке. Подобный контент способен навредить реально большому количеству людей. У Роскомнадзора есть претензии не к тому контенту, который им просто почему-то не нравится, а к тому, который может быть опасен. Да, видеохостинг заявляет, что борется с противоправным контентом, но мы видим, что на практике это совершенно не так. Пример с Синдзо Абэ наглядно показал, что может произойти с обычными людьми или высокопоставленными чиновниками.