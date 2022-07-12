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9 минут назад

В Кремле отреагировали на новые обвинения Украины

Ura.Ru

Многие жители Украины желают получить российское гражданство. Поэтому указ президента РФ, упрощающий эту процедуру, «чрезвычайно важен» для них, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об обвинениях России со стороны киевских властей в посягательстве на суверенитет страны.

В Кремле отреагировали на новые обвинения Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специальная военная операция идет же не против украинцев. Она идет против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», — пояснил Песков.

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Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ, упрощающий получение российского гражданства всем жителям Украины. В украинском МИДе это назвали «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность» страны.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пентагон,
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