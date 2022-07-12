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26 минут назад

В Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной

Lenta.ruиещё 1

О возобновлении переговоров с Украиной «сейчас речи не идет». Такими словами Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, оценил возможность продолжения переговорного процесса с Киевом. Об этом во вторник, 12 июля, передает ТАСС.

В Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной
Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам представителя Кремля, во время прошедших переговоров Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры двух стран не обсуждали этот вопрос.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. Делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжили консультации в онлайн-формате.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации.

«Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — подчеркивал он.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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