В Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной

О возобновлении переговоров с Украиной «сейчас речи не идет». Такими словами Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, оценил возможность продолжения переговорного процесса с Киевом. Об этом во вторник, 12 июля, передает ТАСС.

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По словам представителя Кремля, во время прошедших переговоров Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры двух стран не обсуждали этот вопрос.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. Делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжили консультации в онлайн-формате.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации.