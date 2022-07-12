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52 минуты назад

Захарова: США с союзниками опасно балансируют на грани военной конфронтации с Россией

Газета.Ruиещё 5

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией.

Захарова заявила о балансировании США на грани военной конфронтации с РФ
Фото: 

«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных держав», — приводятся ее слова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев заявлял, что страны Запада своими действиями показывают, что они не заинтересованы в завершении военного конфликта на Украине.

Политика,Алексей Зайцев,Мария Захарова,МИД России,
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