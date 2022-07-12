Захарова заявила о балансировании США на грани военной конфронтации с РФ

«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных держав», — приводятся ее слова на сайте российского внешнеполитического ведомства.