В России предрекли «неизбежный развал» США и ЕС

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что США и ЕС ждет «неизбежный развал». Об этом пишет «Лента.ру».

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По мнению сенатора, из-за внутренних конфликтов через 30 лет от Евросоюза и США «мало что останется».

«Если говорить о том, кому грозит распад и развал, так это Соединенным Штатам Америки. Они неизбежно станут разваливаться, у них неизбежно будут конфликты внутри государства. И развалится тот же Европейский союз», - заявил Цеков.

По его мнению, западные страны должны уважительно относиться к России, если они хотят «сохраниться».

Экономист Михаил Хазин ранее заявил, что американскую экономику ждет «неуправляемый» обвал. Он прогнозировал, что ВВП США упадает в два раза к 2023 году.