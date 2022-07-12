В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
18 минут назад

Российский сенатор предрек развал США и ЕС

Мария Иванова

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что США и ЕС ждет «неизбежный развал». Об этом пишет «Лента.ру».

В России предрекли «неизбежный развал» США и ЕС
Фото: ReutersReuters

По мнению сенатора, из-за внутренних конфликтов через 30 лет от Евросоюза и США «мало что останется».

«Если говорить о том, кому грозит распад и развал, так это Соединенным Штатам Америки. Они неизбежно станут разваливаться, у них неизбежно будут конфликты внутри государства. И развалится тот же Европейский союз», - заявил Цеков.

Япония сплотит страны G20 против Москвы

По его мнению, западные страны должны уважительно относиться к России, если они хотят «сохраниться».

Экономист Михаил Хазин ранее заявил, что американскую экономику ждет «неуправляемый» обвал. Он прогнозировал, что ВВП США упадает в два раза к 2023 году.

После этого, по его мнению, спад будет продолжаться и превратится в «распад, страшнее, чем было на территории бывшего СССР».

Политика,Сергей Цеков,Михаил Хазин,Совет Федерации,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители