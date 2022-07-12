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17 минут назад

Пентагон «сдулся»: Володин высмеял план бороться с российскими ракетами воздушными шарами

Никита Бородкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с российскими ракетами. В своем Telegram-канале он высказал мнение, что к этой новости надо относиться как к провалу программы американской противоракетной обороны.

Володин высмеял планы Пентагона по борьбе с российскими ракетами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению политика, Пентагон в текущей ситуации «сдулся».

«Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны «Посейдона», - написал Володин.

Напомним, что ранее стало известно о разработке в Пентагоне нового плана противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая, основой которого станут аэростаты. С их помощью США хотят создать обширную систему наблюдения, а в будущем они будут использоваться для обнаружения ракет.

Воздушные шары должны расположиться в стратосфере и по функционалу заменить более дорогие спутники.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,Пентагон,
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