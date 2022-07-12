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1 час назад

Володин заявил, что Пентагон "сдулся"

Газета.Ruиещё 3

Пентагон "сдулся", заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин: Пентагон "сдулся"
Фото: ТАССТАСС

Напомним, Пентагон разрабатывает новейшее оружие против России. Им стали специальные воздушные шары, которые могут находиться в небе на высоте около 30 км.

"Пентагон сдулся. Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны", – цитирует Володина Общественная служба новостей.

Политика,Вячеслав Володин,Пентагон,
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