Володин: Пентагон "сдулся"

Пентагон "сдулся", заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, Пентагон разрабатывает новейшее оружие против России. Им стали специальные воздушные шары, которые могут находиться в небе на высоте около 30 км.
"Пентагон сдулся. Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны", – цитирует Володина Общественная служба новостей.