Сенатор Алексей Пушков заявил, что Европейский союз проиграл в «глобальной битве нарративов» по Украине по ряду причин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

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Таким образом он прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что позиция ЕС по вопросу «глобальной битвы нарративов» по Украине не является преобладающей. Он признал, что хотя государства G7 и их единомышленники сходятся во мнении о роли России в боевых действиях на Украине и коллективно вводят против нее санкции, многие страны не поддерживают их.

Пушков считает, что подобный результат сложился из ряда факторов. Он заявил, что НАТО не удается «возложить на Россию ответственность» за ситуацию на Украине, так как мировая общественность помнит, что ранее альянс отказался предоставить РФ гарантии безопасности. Вторая причина кроется в том, что санкции против России нанесли удар по всей мировой экономике. Незападные страны винят в ущербе не РФ, а инициаторов санкций, отметил он.

«В-третьих, незападным странам трудно понять политическую одержимость западного альянса Украиной. Эта одержимость уже привела к резкому росту инфляции, энергетическому кризису и нарастанию социального недовольства самом западном мире», — заявил Пушков.

Он также пояснил, что многие государства не желают поддерживать санкционное давление на Россию, так как считают выгодным поддерживать с ней хорошие отношения.