Совбез ООН согласился с предложенным Россией документом по Сирии

Совет безопасности ООН достиг согласия о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии. Об этом сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что документ был подготовлен на основе проекта, предложенного Москвой. При этом, отметил он, пока непонятно, когда будет голосование, заседание еще не назначено.
«Продление на шесть месяцев и плюс шесть месяцев с принятием резолюции», — уточнил представитель Москвы.
Ранее Полянский пригрозил, что Россия будет блокировать любую резолюцию по Сирии, отличающуюся от варианта Москвы. Он указал, что Россия будет использовать право вето по документу касательно трансграничной помощи Арабской Республике. Альтернативой проекту Москвы станет закрытие механизма трансграничной помощи, добавил дипломат.