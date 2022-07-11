Совбез ООН согласился с предложенным Россией документом по Сирии

Совет безопасности ООН достиг согласия о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии. Об этом сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

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Дипломат отметил, что документ был подготовлен на основе проекта, предложенного Москвой. При этом, отметил он, пока непонятно, когда будет голосование, заседание еще не назначено.

«Продление на шесть месяцев и плюс шесть месяцев с принятием резолюции», — уточнил представитель Москвы.