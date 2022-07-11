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36 минут назад

Воробьёв доложил Путину о восстановлении школ в Донбассе

RT на русском

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину о восстановлении школ в Донбассе.

Воробьёв доложил Путину о восстановлении школ в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«За нами закреплены два района. Наши ребята работают там, восстанавливаем школы. Прежде всего, к 1 сентября. Мосты, дороги, чтобы сообщение было. Работаем слаженно вместе с федеральными структурами. Считаем это тоже нашим приоритетом», — заявил Воробьёв.

Подмосковье взяло шефство над Тельмановским и Новоазовским районами ДНР.

Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.

Политика,Андрей Воробьев,Владимир Путин,
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