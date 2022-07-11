Воробьёв доложил Путину о восстановлении школ в Донбассе

«За нами закреплены два района. Наши ребята работают там, восстанавливаем школы. Прежде всего, к 1 сентября. Мосты, дороги, чтобы сообщение было. Работаем слаженно вместе с федеральными структурами. Считаем это тоже нашим приоритетом», — заявил Воробьёв.