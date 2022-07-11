Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что в преддверии этой встречи российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

«В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», - отметили в пресс-службе.