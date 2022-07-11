В Госдуме призвали денонсировать договор о признании границ Литвы

Литва демонстрирует, что никакие из действующих соглашений, для нее не являются священными, и то, что в любой момент в связи с текущей ситуацией в отношениях между Россией и Западом можно делать все, что угодно, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Так депутат прокомментировал введение Вильнюсом нового этапа санкционных ограничений на транзит российских товаров в Калининградскую область. С 10 июля под блокировку попал алкоголь, промышленные химикаты на основе спирта, древесина и цемент.
«Поэтому я не вижу иного выхода, кроме того, как продемонстрировать им, что и мы можем делать все, что угодно. Начиная от денонсации договора о признании государственных границ и других подобных вещей. За этим не обязательно должно следовать какое-то действие, то есть само по себе непризнание не означает немедленного применения силы или чего-то еще в этом роде», — отметил Затулин.
С точки зрения депутата, окончательный ответ предстоит определить руководству России, но в любом случае подход Литвы к транзиту в Калининградскую область не может быть безразличен Москве.
«Дело не только в практическом ущербе от ограничения транзита, но и в испытании нашей способности добиться восстановления справедливости и выполнения договоров, заключенных прежде», — подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининград.