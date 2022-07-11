В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
21 минуту назад

В Госдуме призвали денонсировать договор о признании границ Литвы из-за блокады Калининграда

Газета.Ru

Литва демонстрирует, что никакие из действующих соглашений, для нее не являются священными, и то, что в любой момент в связи с текущей ситуацией в отношениях между Россией и Западом можно делать все, что угодно, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В Госдуме призвали денонсировать договор о признании границ Литвы
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

Так депутат прокомментировал введение Вильнюсом нового этапа санкционных ограничений на транзит российских товаров в Калининградскую область. С 10 июля под блокировку попал алкоголь, промышленные химикаты на основе спирта, древесина и цемент.

«Поэтому я не вижу иного выхода, кроме того, как продемонстрировать им, что и мы можем делать все, что угодно. Начиная от денонсации договора о признании государственных границ и других подобных вещей. За этим не обязательно должно следовать какое-то действие, то есть само по себе непризнание не означает немедленного применения силы или чего-то еще в этом роде», — отметил Затулин.

С точки зрения депутата, окончательный ответ предстоит определить руководству России, но в любом случае подход Литвы к транзиту в Калининградскую область не может быть безразличен Москве.

«Дело не только в практическом ущербе от ограничения транзита, но и в испытании нашей способности добиться восстановления справедливости и выполнения договоров, заключенных прежде», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининград.

Политика,Константин Затулин,Еврокомиссия,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители