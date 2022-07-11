В Госдуме призвали денонсировать договор о признании границ Литвы

«Поэтому я не вижу иного выхода, кроме того, как продемонстрировать им, что и мы можем делать все, что угодно. Начиная от денонсации договора о признании государственных границ и других подобных вещей. За этим не обязательно должно следовать какое-то действие, то есть само по себе непризнание не означает немедленного применения силы или чего-то еще в этом роде», — отметил Затулин.