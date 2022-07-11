«Сдала на "отлично" экзамен по русофобии»: политолог о Лиз Трасс

Политолог Игорь Пшеничников в разговоре с «Рамблером» оценил планы министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стать премьер-министром Соединенного Королевства после ухода с должности Бориса Джонсона , а также рассказал о ее политических взглядах и отношении к России .

Ранее действующий министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. В случае победы она также станет лидером Консервативной партии. До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке, при этом он продолжит выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.