«Сдала на "отлично" экзамен по русофобии»: политолог о Лиз Трасс

Во время многочисленных интервью, бесед с журналистами, а также во время зарубежных визитов, в частности в Москву
, Лиз Трасс показала себя, во-первых, как записного русофоба. Как политика, который исходит исключительно из понимания того, что Россия должна быть уничтожена, из понимания того, что коллективный Запад, в частности Великобритания и Соединенные Штаты
, всегда правы. Во-вторых, как профессионал она абсолютно непригодна к той работе, которую сейчас ведет в качестве министра иностранных дел. И тем более она не будет пригодна к работе в должности премьер-министра, потому что у нее очень слабый образовательный уровень, что она продемонстрировала во время встречи с нашим министром Сергеем Лавровым
. Судя по всему, Трасс недалекий человек с очень узким кругозором.
Говоря о том, насколько Трасс пригодна на пост премьер-министра в нынешних условиях, надо понимать, что приоритетная задача нынешнего политического руководства Великобритании заключается в том, чтобы противостоять России до их победного конца. Чем, собственно, занимался Борис Джонсон. Потому что главным мотором вооруженного противостояния коллективного Запада и России на Украине являются, прежде всего, Соединенные Штаты и Великобритания. А дальше уже следуют их сателлиты - поляки и прибалты, которые активно участвуют в этой кампании с американцами и британцами.
Думаю, что с этой точки зрения Лиз Трасс наиболее вероятный претендент на пост премьер-министра, поскольку она будет продолжать именно ту агрессивную линию в конфликте на Украине, которую вел Борис Джонсон. Понятное дело, что все другие претенденты, которые имеются на данный момент, тоже из этой же когорты русофобов, но Лиз Трасс, можно сказать, уже сдала на "отлично" экзамен по русофобии и по агрессивности. Креме того, она не случайно покинула саммит "двадцатки" в Индонезии, узнав о подаче Джонсоном в отставку с поста лидера Консервативной партии
. Думаю, вопрос о ее кандидатуре, о том, кто может заменить Джонсона после его отставки, так или иначе обговаривался в кулуарах британской власти. Трасс откровенно проявляла интерес к ситуации в собственной стране именно на фоне отставки премьер-министра, полагаю, это во многом говорит о том, что она рассчитывает принять участие в этой подковерной войне за пост премьера. Надо понимать, что хотя все члены Консервативной партии из одной когорты, но они все между собой "дерутся", когда речь заходит о лидерстве в партии и замещении поста премьер-министра. Каждому хочется "порулить", как-то отметиться и войти в историю в качестве одного из премьер-министров Соединенного Королевства.
Курс Лондона уже 200-300 лет как русофобский. Поэтому не надо питать никаких иллюзий по поводу того, что там что-то изменится с приходом к власти, может быть, лейбористов
или консерваторов. Консерваторы останутся у власти, и все будет точно также. Но степень этой оголтелости может быть разной. Если придет Лиз Трасс, то, думаю, она еще даст фору Борису Джонсону в этом аспекте. Ведь есть такой важный момент: она чувствует себя униженной Россией. Когда она в феврале этого года приезжала к нам и говорила с Лавровым, после этого ее все высмеяли, включая британские средства массовой информации. Она же чушь порола. И потом, когда она давала интервью, оправдываясь по поводу всего того, что наговорила в России, было понятно, что она затаила злобу на Лаврова. Она могла воспринять все так, что он ее троллил. Хотя Лавров ее не троллил, он просто задавал ей нормальные вопросы, а она на них по-идиотски отвечала. Думаю, она питает личную антипатию к нашему министру иностранных дел и к России в целом. И поэтому, став премьер-министром, конечно, она будет просто извергать всякие гадости, это совершенно очевидно. И именно такой премьер-министр нужен этой так называемой глобальной либеральной элите, которая стоит за этой агрессивной кампанией в отношении России. Поэтому, исходя из всех этих соображений, думаю, у нее больше всех шансов занять пост премьер-министра Великобритании.