СМИ узнали часть тем для незапланированного заседания Госдумы

На внеочередном заседании Госдумы, которое пройдет 15 июля, депутаты рассмотрят поправки в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» и еще два документа. Об этом пишет «Коммерсант».

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В распоряжение газеты попал документ, содержащий часть повестки внеочередного заседания.

Депутаты, в частности, рассмотрят поправки, уточняющие, какие субъекты относятся к критической информационной инфраструктуре.

Также будут рассмотрены поправки в закон «О защите конкуренции», совершенствующие антимонопольное регулирование цифровых рынков, и уточнена административная ответственность за монопольные нарушения на цифровых рынках.

Весенняя сессия Думы завершилась 6 июля, 11 июля стало известно о внеочередном заседании, которое состоится через несколько дней. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заседание нужно, так как «накопились вопросы, требующие неотложного решения».