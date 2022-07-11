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26 минут назад

СМИ узнали часть тем для незапланированного заседания Госдумы

Мария Иванова

На внеочередном заседании Госдумы, которое пройдет 15 июля, депутаты рассмотрят поправки в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» и еще два документа. Об этом пишет «Коммерсант».

СМИ узнали часть тем для незапланированного заседания Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В распоряжение газеты попал документ, содержащий часть повестки внеочередного заседания.

Депутаты, в частности, рассмотрят поправки, уточняющие, какие субъекты относятся к критической информационной инфраструктуре.

Также будут рассмотрены поправки в закон «О защите конкуренции», совершенствующие антимонопольное регулирование цифровых рынков, и уточнена административная ответственность за монопольные нарушения на цифровых рынках.

Весенняя сессия Думы завершилась 6 июля, 11 июля стало известно о внеочередном заседании, которое состоится через несколько дней. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заседание нужно, так как «накопились вопросы, требующие неотложного решения».

Два источника РИА Новости, знакомые с ситуацией, заявили, что внеочередное заседание потребовалось ради мер помощи экономике, «ничего экстраординарного ждать не стоит».

Политика,Вячеслав Володин,Коммерсант,Госдума,
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