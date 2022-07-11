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32 минуты назад

В Госдуме предложили полностью запретить ЛГБТ-пропаганду

Lenta.ru

Комитет Госдумы предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России безотносительно возраста. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Госдуме предложили полностью запретить ЛГБТ-пропаганду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат напомнил, что сегодня запрет ЛГБТ-пропаганды касается исключительно детей. По его мнению, этого недостаточно.

«Соответствующие инициативы еще ранее начали прорабатываться Комитетом ГД по информполитике. В осеннюю сессию будем готовы провести их открытое обсуждение», — сообщил Хинштейн.

Он также рассказал, что комитет предлагает в целом полностью запретить распространение пропаганды и установить административную ответственность за нарушение запрета. Кроме того, депутаты также выступили за более жесткую ответственность за пропаганду педофилии.

Володин поддержал идею запрета пропаганды нетрадиционных ценностей

По словам Хинштейна, эти инициативы проработали с Роскомнадзором и Минцифрой. «Считаю такую задачу исключительно важной: не только, как председатель профильного комитета Госдумы, но и, как отец двух сыновей», — заключил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в России. По словам политика, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое.

Политика,Александр Хинштейн,Вячеслав Володин,Роскомнадзор,Совет Европы,Госдума,
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