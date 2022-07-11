У Леха Валенсы на языке то, что на уме у многих современных польских политиков. Нет ничего удивительного в русофобской политике бывшего главы польского государства. В принципе он никогда не скрывал своей нелюбви к Российской Федерации... Действующие власти Польши пока еще скрывают свое истинное отношение за какими-то дипломатическими формулировками. А Лех Валенса больше не собирается баллотироваться в президенты, поэтому он может совершенно открыто говорить то, что хочет.



Удивительно не заявление Валенсы, а отсутствие реакции на его слова со стороны европейского политикума. Никто не осудил заявление. То есть получается, что всех устраивают подобного рода слова. Молчание в ответ на такие заявления означает согласие с тем, что предлагает бывший глава Польши. В этом смысле мы в очередной раз видим, что сегодня Российская Федерация в отношениях с Западом имеет дело с партнером, который "всего-навсего" желает разрушения российского государства. По большому счету Запад сегодня заинтересован в уничтожении Российской Федерации, а Лех Валенса только озвучил эту позицию. Он как экс-чиновник может позволить себе больше, чем действующие представители политической элиты Европы.



О реакции РФ



С одной стороны, подобного рода заявления пропускать мимо ушей нельзя. С другой стороны, речь все-таки идет о заявлении бывшего президента, а не действующего главы государства. Безусловно, реакция будет на дипломатическом уровне. Но все-таки надо понимать, что существует разница между заявлениями действующих и отставных политиков. Соответственно, и реакция должна быть отличная на заявления тех государственных деятелей, которые прибывают у власти, и тех, которые отошли от дел.

Иван Мезюхо Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»