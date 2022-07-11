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22 минуты назад

«Озвучил позицию Запада»: политолог о призыве экс-президента Польши «расчленить» РФ

Елена Прошина
Иван Мезюхоэксперт

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с "Рамблером" прокомментировал заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, призвавшего "расчленить" Россию, а также "сократить" численность населения страны до 50 млн человек. Специалист отметил, что эти слова бывшего польского лидера отражают текущую позицию коллективного Запада по отношению к РФ.

У Леха Валенсы на языке то, что на уме у многих современных польских политиков. Нет ничего удивительного в русофобской политике бывшего главы польского государства. В принципе он никогда не скрывал своей нелюбви к Российской Федерации... Действующие власти Польши пока еще скрывают свое истинное отношение за какими-то дипломатическими формулировками. А Лех Валенса больше не собирается баллотироваться в президенты, поэтому он может совершенно открыто говорить то, что хочет.

Удивительно не заявление Валенсы, а отсутствие реакции на его слова со стороны европейского политикума. Никто не осудил заявление. То есть получается, что всех устраивают подобного рода слова. Молчание в ответ на такие заявления означает согласие с тем, что предлагает бывший глава Польши. В этом смысле мы в очередной раз видим, что сегодня Российская Федерация в отношениях с Западом имеет дело с партнером, который "всего-навсего" желает разрушения российского государства. По большому счету Запад сегодня заинтересован в уничтожении Российской Федерации, а Лех Валенса только озвучил эту позицию. Он как экс-чиновник может позволить себе больше, чем действующие представители политической элиты Европы.

О реакции РФ

С одной стороны, подобного рода заявления пропускать мимо ушей нельзя. С другой стороны, речь все-таки идет о заявлении бывшего президента, а не действующего главы государства. Безусловно, реакция будет на дипломатическом уровне. Но все-таки надо понимать, что существует разница между заявлениями действующих и отставных политиков. Соответственно, и реакция должна быть отличная на заявления тех государственных деятелей, которые прибывают у власти, и тех, которые отошли от дел.
Иван Мезюхо
Иван МезюхоПредседатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»

Ранее лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал "сократить" Россию до 50 млн человек. Он также заявил, что необходимо "форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов".

Политика,Иван Мезюхо,
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