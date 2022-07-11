Алиханов предложил меры в ответ на остановку Литвой транзита

Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита. Такие меры озвучил глава региона Антон Алиханов в Telegram.
По словам губернатора, это позволит загрузить морских перевозчиков, а также дать работу Калининградским портам, сильно пострадавшим от ограничений со стороны Евросоюза.
Однако при этом нужно установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01, добавил Алиханов.
Ранее глава региона заявил, что Литва не расширяла санкционный список по транзиту в Калининградскую область. Он уточнил, что санкции, принятые Еврокомиссией, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте. Сейчас идет очередной этап вступления их в силу по разным товарам, подчеркнул Алиханов.