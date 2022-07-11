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44 минуты назад

Алиханов предложил меры в ответ на остановку Литвой транзита

Lenta.ruиещё 9

Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита. Такие меры озвучил глава региона Антон Алиханов в Telegram.

По словам губернатора, это позволит загрузить морских перевозчиков, а также дать работу Калининградским портам, сильно пострадавшим от ограничений со стороны Евросоюза.

Однако при этом нужно установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01, добавил Алиханов.

Путин сделал замечание губернатору Калининградской области

Ранее глава региона заявил, что Литва не расширяла санкционный список по транзиту в Калининградскую область. Он уточнил, что санкции, принятые Еврокомиссией, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте. Сейчас идет очередной этап вступления их в силу по разным товарам, подчеркнул Алиханов.

Политика,Видео,Антон Алиханов,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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