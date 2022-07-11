Посол России опроверг возможность создания военного союза с Китаем

Посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что не видит предпосылок для формирования военного союза с Китаем. Об этом сообщают «Известия».
«Вы говорите: «Военный альянс, в котором нас подозревают». Нет у нас военного альянса, и не вижу предпосылок для его формирования по одной простой причине — мы действительно достаточно близки с Китаем, но не потому, что мы друг другу чем-то обязаны, а потому что наши интересы объективно совпадают. Совпадают именно в силу вынужденного для нас, навязанного нам противостояния», — сказал дипломат.
Денисов подчеркнул, что Китай долго сопротивлялся самой идее противостояния с США, и до сих пор заявляет о необходимости «возвращаться к нормальной конфигурации отношений».
«Мы, в сущности, говорим то же самое, но в нашем случае ситуация несколько более острая», — объяснил посол.
Денисов добавил, что военное и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пекином возобновилось еще 25 лет назад, а сейчас стороны ищут новые формы взаимодействия.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал партнерство Китая с Россией.