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2 минуты назад

Посол России опроверг возможность создания альянса с Китаем

Газета.Ru

Посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что не видит предпосылок для формирования военного союза с Китаем. Об этом сообщают «Известия».

Посол России опроверг возможность создания военного союза с Китаем
Фото: Посольство РФ в КитаеПосольство РФ в Китае

«Вы говорите: «Военный альянс, в котором нас подозревают». Нет у нас военного альянса, и не вижу предпосылок для его формирования по одной простой причине — мы действительно достаточно близки с Китаем, но не потому, что мы друг другу чем-то обязаны, а потому что наши интересы объективно совпадают. Совпадают именно в силу вынужденного для нас, навязанного нам противостояния», — сказал дипломат.

Денисов подчеркнул, что Китай долго сопротивлялся самой идее противостояния с США, и до сих пор заявляет о необходимости «возвращаться к нормальной конфигурации отношений».

«Мы, в сущности, говорим то же самое, но в нашем случае ситуация несколько более острая», — объяснил посол.

Денисов добавил, что военное и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пекином возобновилось еще 25 лет назад, а сейчас стороны ищут новые формы взаимодействия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал партнерство Китая с Россией.

Политика,Энтони Блинкен,Андрей Денисов,
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