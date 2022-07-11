Посол России опроверг возможность создания военного союза с Китаем

«Вы говорите: «Военный альянс, в котором нас подозревают». Нет у нас военного альянса, и не вижу предпосылок для его формирования по одной простой причине — мы действительно достаточно близки с Китаем, но не потому, что мы друг другу чем-то обязаны, а потому что наши интересы объективно совпадают. Совпадают именно в силу вынужденного для нас, навязанного нам противостояния», — сказал дипломат.