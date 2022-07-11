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44 минуты назад

Лавров напомнил о помощи СССР Саудовской Аравии

Газета.Ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью Фонду памяти А. Печерского, посвященное первому советскому консулу Кариму Хакимову. Он напомнил, как СССР помогал Саудовской Аравии.

Лавров напомнил о помощи СССР Саудовской Аравии
Фото: ТАССТАСС

Хакимов работал в Саудовской Аравии в 1920-е годы. Тогда страна жила достаточно бедно, а на ее территории еще не были найдены нефтяные богатства. СССР решил помочь молодому королевству.

«Несмотря на то, что и в Советском Союзе тогда не было благоденствия, СССР понимал необходимость поддержать молодое королевство и организовал доставку продовольственной и другой гуманитарной помощи», — цитирует Лаврова ФАН.

По словам министра, Хакимов был бесстрашным и талантливым человеком, который знал историю и язык стран арабского Востока. Занимая пост представителя СССР в Саудовской Аравии он продемонстрировал такое качество как дипломатия.

Политика,Сергей Лавров,
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