Лавров напомнил о помощи СССР Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью Фонду памяти А. Печерского, посвященное первому советскому консулу Кариму Хакимову. Он напомнил, как СССР помогал Саудовской Аравии.

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Хакимов работал в Саудовской Аравии в 1920-е годы. Тогда страна жила достаточно бедно, а на ее территории еще не были найдены нефтяные богатства. СССР решил помочь молодому королевству.

«Несмотря на то, что и в Советском Союзе тогда не было благоденствия, СССР понимал необходимость поддержать молодое королевство и организовал доставку продовольственной и другой гуманитарной помощи», — цитирует Лаврова ФАН.