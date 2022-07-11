Лавров напомнил о помощи СССР Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью Фонду памяти А. Печерского, посвященное первому советскому консулу Кариму Хакимову. Он напомнил, как СССР помогал Саудовской Аравии.
Хакимов работал в Саудовской Аравии в 1920-е годы. Тогда страна жила достаточно бедно, а на ее территории еще не были найдены нефтяные богатства. СССР решил помочь молодому королевству.
«Несмотря на то, что и в Советском Союзе тогда не было благоденствия, СССР понимал необходимость поддержать молодое королевство и организовал доставку продовольственной и другой гуманитарной помощи», — цитирует Лаврова ФАН.
По словам министра, Хакимов был бесстрашным и талантливым человеком, который знал историю и язык стран арабского Востока. Занимая пост представителя СССР в Саудовской Аравии он продемонстрировал такое качество как дипломатия.