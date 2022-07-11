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49 минут назад

В Крыму оценили вероятность воссоединения юга Украины и России

Lenta.ruиещё 2

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал вероятность воссоединения освобожденных регионов юга Украины и России. Его слова приводит РИА Новости.

В Крыму оценили вероятность воссоединения юга Украины и России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крючков оценил возможность воссоединения украинских регионов с российскими и заявил, что это решение является предрешенным. Поэтому стремление Киева помещать этой процедуре обречено на провал, уверен политик.

«Киевский режим начал политику террора, блокад и вбросов в отношении мирного населения освобожденных территорий. Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал», — подчеркнул он.

Советник добавил, что освобожденные регионы используют опыт Крыма и войдут в состав России как полноправные субъекты

«Крым был, есть и будет российским. Навсегда. Запорожье с Херсоном уже ждут в большой и дружной российской семье», — заключил Крючков.

Политика,Олег Крючков,
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