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35 минут назад

"Агония": В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины

Елена Прошина

Приказ украинского лидера Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины – политическая агония, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Агония": В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Украину к неминуемому краху. Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы – политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью, так как у них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа», — заявил парламентарий.

По его словам, никакие поставки оружия со стороны Запада не остановят Москву от достижения целей, обозначенных проведением специальной военной операции.

«Поставки оружия не смогут переломить ситуацию. Зеленскому уже сейчас пора задуматься о своем будущем. Путевка в Сибирь ему уже обеспечена. У нас найдется для него и Резникова большая двуручная пила, чтобы они искупили своим трудом предательство украинского народ и всего русского мира», — отметил депутат.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский лидер отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собирается «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».

Политика,Михаил Шеремет,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Госдума,
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