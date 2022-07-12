В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
1 час назад

Володин назвал причины внеочередного заседания Госдумы 15 июля

Вечерняя Москваиещё 7

Инициативы по поддержке граждан и экономики рассмотрят на внеочередном пленарном заседании Госдумы 15 июля. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин назвал причины внеочередного заседания Госдумы
Фото: ТАССТАСС

— Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих, — сказал политик.

Он уточнил, что с 4 июля на рассмотрение нижней палаты поступило 42 законопроекта. Всего за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив, отмечается на сайте Госдумы.

Совет Госдумы 11 июля принял решение назначить внеочередное заседание нижней палаты на 15 июля, а также дополнительно собраться утром перед заседанием ГД. Инициатором внеочередного пленарного заседания стал Вячеслав Володин. Председатель комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко уточнил, что верхняя палата также готова собраться при наличии необходимости.

Путин изменил число вице-премьеров в правительстве

6 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла инициативу правительства России об обеспечении армии при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Так, кабмин получит возможность на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Политика,Законопроекты,Вячеслав Тимченко,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,Правительство РФ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители