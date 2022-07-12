Володин назвал причины внеочередного заседания Госдумы

Инициативы по поддержке граждан и экономики рассмотрят на внеочередном пленарном заседании Госдумы 15 июля. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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— Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих, — сказал политик.

Он уточнил, что с 4 июля на рассмотрение нижней палаты поступило 42 законопроекта. Всего за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив, отмечается на сайте Госдумы.

Совет Госдумы 11 июля принял решение назначить внеочередное заседание нижней палаты на 15 июля, а также дополнительно собраться утром перед заседанием ГД. Инициатором внеочередного пленарного заседания стал Вячеслав Володин. Председатель комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко уточнил, что верхняя палата также готова собраться при наличии необходимости.