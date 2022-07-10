Пушков указал на самую большую глупость Европы

«С Украиной они станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа. Собственно, европейцы ощущают это уже сейчас, но предпочитают прятать голову в песок», - написал он.