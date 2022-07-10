Пушков указал на самую большую глупость Европы

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях заявил, что ЕС совершит большую глупость, если сделает Украину частью европейских институтов.
По слова Пушкова, если это произойдёт, Старый свет в полной мере познает, что такое «дипломатия по-киевски», поскольку к истерикам Прибалтики и Польши добавятся украинские.
«С Украиной они станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа. Собственно, европейцы ощущают это уже сейчас, но предпочитают прятать голову в песок», - написал он.
Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что США и другие страны Запада не смогут продолжать безграничные поставки оружия и боеприпасов Украине.