Стало известно, для чего Госдума планирует собраться на внеплановом заседании

15 июля Госдума может собраться на внеочередном заседании для рассмотрения законопроектом о поддержке экономики, сообщают СМИ.
«Речь идет, скорее всего, о законопроектах, связанных с осуществлением необходимых мер по помощи экономике», – цитирует РИА «Новости» своего источника.
Второй собеседник агентства уточнил, что вряд ли стоит ожидать от возможного заседания «чего-то экстраординарного».
В воскресенье пресс-служба нижней палаты парламента сообщила, что в понедельник, 11 июля, Госдума обсудит возможность проведения внепланового заседания. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустил, как представляет себе экономическое будущее России.