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28 минут назад

Стало известно, для чего Госдума планирует собраться на внеплановом заседании 15 июля

РИА "ФедералПресс"

15 июля Госдума может собраться на внеочередном заседании для рассмотрения законопроектом о поддержке экономики, сообщают СМИ.

Стало известно, для чего Госдума планирует собраться на внеплановом заседании
Фото: ТАССТАСС

«Речь идет, скорее всего, о законопроектах, связанных с осуществлением необходимых мер по помощи экономике», – цитирует РИА «Новости» своего источника.

Второй собеседник агентства уточнил, что вряд ли стоит ожидать от возможного заседания «чего-то экстраординарного».

Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание

В воскресенье пресс-служба нижней палаты парламента сообщила, что в понедельник, 11 июля, Госдума обсудит возможность проведения внепланового заседания. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустил, как представляет себе экономическое будущее России.

Политика,Госдума,Правительство РФ,
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