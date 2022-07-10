Стало известно, для чего Госдума планирует собраться на внеплановом заседании

15 июля Госдума может собраться на внеочередном заседании для рассмотрения законопроектом о поддержке экономики, сообщают СМИ.

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«Речь идет, скорее всего, о законопроектах, связанных с осуществлением необходимых мер по помощи экономике», – цитирует РИА «Новости» своего источника.

Второй собеседник агентства уточнил, что вряд ли стоит ожидать от возможного заседания «чего-то экстраординарного».