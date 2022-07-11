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1 час назад

Володин: Госдума 15 июля планирует рассмотреть проекты по поддержке граждан и экономики

Парламентская газетаиещё 6

На пленарном заседании 15 июля Госдума планирует рассмотреть инициативы по поддержке граждан и экономики, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

Володин раскрыл темы внеочередного заседания Госдумы
Фото: ТАССТАСС

По словам Володина, с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив. Задача парламентариев — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее, пояснил он.

«Совет Государственной Думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы Правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — цитирует слова спикера сайт Госдумы.

Володин считает, что Джонсон замешан в ударах по мирным территориям России

«В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих», — сказал Володин.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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