Володин раскрыл темы внеочередного заседания Госдумы

По словам Володина, с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив. Задача парламентариев — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее, пояснил он.