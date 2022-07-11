Володин раскрыл темы внеочередного заседания Госдумы

На пленарном заседании 15 июля Госдума планирует рассмотреть инициативы по поддержке граждан и экономики, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.
По словам Володина, с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив. Задача парламентариев — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее, пояснил он.
«Совет Государственной Думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы Правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — цитирует слова спикера сайт Госдумы.
«В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих», — сказал Володин.