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22 минуты назад

Володин потребовал судить Джонсона за обстрелы городов РФ

Ura.Ru

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон должен нести ответственность за приказы обстреливать российские территории. Именно он настаивал на бомбежке мирных городов. Такое обвинение выдвинул спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин потребовал судить Джонсона за обстрелы городов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нельзя быть клоуном, занимая такую должность. На наш взгляд, он (Борис Джонсон — прим. URA.RU) во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям Российской Федерации. Именно он был тем человеком, который настаивал на том, чтобы бомбили именно мирные города, что тут дальше говорить. Его должен ожидать суд», — заявил Володин в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого показал телеканал «Дума ТВ».

Он добавил, что считает правильным, чтобы этот вопрос не снимался с контроля, а сам Джонсон готовился давать показания.

Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Украина неоднократно обстреливала российские приграничные населенные пункты в Брянской, Белгородской и Курской областях, пишет «Газета Кемерова».

Политика,Борис Джонсон,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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