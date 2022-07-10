Володин потребовал судить Джонсона за обстрелы городов РФ

«Нельзя быть клоуном, занимая такую должность. На наш взгляд, он (Борис Джонсон — прим. URA.RU) во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям Российской Федерации. Именно он был тем человеком, который настаивал на том, чтобы бомбили именно мирные города, что тут дальше говорить. Его должен ожидать суд», — заявил Володин в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого показал телеканал «Дума ТВ».