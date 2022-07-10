Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что ушедший в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон "во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям РФ", его должен ожидать суд.
"Нельзя быть клоуном, занимая такую должность. На наш взгляд, он (Борис Джонсон - прим. ТАСС) во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям Российской Федерации. Именно он был тем человеком, который настаивал на том, чтобы бомбили именно мирные города, что тут дальше говорить. Его должен ожидать суд", - сказал Володин в воскресенье в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин".
"Во всяком случае считаю правильным, чтобы мы этот вопрос с контроля не снимали, а он готовился к даче показаний", - добавил спикер Думы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночью 3 июля киевский режим нанес удар ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым районам Белгорода и Курска, украинские ракеты и БПЛА были уничтожены российскими системами ПВО. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ВСУ погибли четыре человека, еще четверо ранены, среди них один ребенок. Трое погибших - граждане Украины. Поврежден 61 дом.