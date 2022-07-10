"Нельзя быть клоуном, занимая такую должность. На наш взгляд, он (Борис Джонсон - прим. ТАСС) во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям Российской Федерации. Именно он был тем человеком, который настаивал на том, чтобы бомбили именно мирные города, что тут дальше говорить. Его должен ожидать суд", - сказал Володин в воскресенье в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин".