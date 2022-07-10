Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что положение американского правительства в настоящее время сопоставимо с крушением такого судна, как «Титаник». Она отметила, что бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки успела вовремя покинуть «тонущий корабль».

Мария Захарова подчеркнула, что Псаки, как это принято у западных «белых людей», оставила всю грязную, неприятную работу своей «последовательнице-мигрантке» Карин Жан-Пьер. Она напомнила, что «спасательные шлюпки в целях экономии на «Титанике» были только для пассажиров верхних палуб».

Дипломат отметила, что должность пресс-секретаря Белого дома якобы предполагает необходимость постоянно врать. По ее мнению, это связано со сложным положением американского правительства.

Захарова уточнила, что на рост цен на бензин в США повлияли различные факторы. Среди них санкции против России со стороны Америки и ее союзников, «манипуляции западных стран с темой «зелёного перехода», также другие экономические «просчеты» властей государства.