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1 час назад

Захарова заявила, что Джен Псаки вовремя покинула Белый дом

Илья Родин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что положение американского правительства в настоящее время сопоставимо с крушением такого судна, как «Титаник». Она отметила, что бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки успела вовремя покинуть «тонущий корабль».

Мария Захарова подчеркнула, что Псаки, как это принято у западных «белых людей», оставила всю грязную, неприятную работу своей «последовательнице-мигрантке» Карин Жан-Пьер. Она напомнила, что «спасательные шлюпки в целях экономии на «Титанике» были только для пассажиров верхних палуб».

Дипломат отметила, что должность пресс-секретаря Белого дома якобы предполагает необходимость постоянно врать. По ее мнению, это связано со сложным положением американского правительства.

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Захарова уточнила, что на рост цен на бензин в США повлияли различные факторы. Среди них санкции против России со стороны Америки и ее союзников, «манипуляции западных стран с темой «зелёного перехода», также другие экономические «просчеты» властей государства.

По словам представителя МИД, «никакого «путинского налога» на бензин в США не существует». Она уверена, что его «придумали помощники Байдена», с тем, чтобы отвести от главы США гнев американского населения.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,Администрация США,
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