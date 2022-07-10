Кадырова рассмешила тактика украинских военнослужащих

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тактика украинских военнослужащих «рассмешила» чеченских боевиков. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

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«Настолько смешны потуги сопротивления украинских нациков, что это вызывает неподдельный приступ хохота у наших бойцов», — написал Кадыров.

Он напомнил, что российская сторона установила свой контроль над всей Луганской Республикой.

По его словам, российские военные испытывали трудности с тем, чтобы сдержать смех во время боев с украинскими военнослужащими.

«Нацики, бандеровцы, не смешите нас коварно и безжалостно. Так нечестно!», — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он заявил, что Джонсон покидает свой пост «с кучей денег, заработанных на Украине».

«Премьер-министр умудрился взять максимум из денег, направленных на помощь Украине, и больше ему на этом посту нечего ловить», — написал Кадыров.