Кадырова рассмешила тактика украинских военнослужащих

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тактика украинских военнослужащих «рассмешила» чеченских боевиков. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.
«Настолько смешны потуги сопротивления украинских нациков, что это вызывает неподдельный приступ хохота у наших бойцов», — написал Кадыров.
Он напомнил, что российская сторона установила свой контроль над всей Луганской Республикой.
По его словам, российские военные испытывали трудности с тем, чтобы сдержать смех во время боев с украинскими военнослужащими.
«Нацики, бандеровцы, не смешите нас коварно и безжалостно. Так нечестно!», — заявил Кадыров.
Ранее глава Чечни прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он заявил, что Джонсон покидает свой пост «с кучей денег, заработанных на Украине».
«Премьер-министр умудрился взять максимум из денег, направленных на помощь Украине, и больше ему на этом посту нечего ловить», — написал Кадыров.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он заверил, что будет выполнять свои обязательства до назначения нового главы кабинета министров.