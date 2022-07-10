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1 час назад

В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины.

В Госдуме ответили Киеву на обвинения в морской блокаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует», – сказал Шеремет РИА «Новости».

По его словам, западные политики умалчивают, что выход судов из украинских портов на Черноморском побережье заблокирован украинскими военными.

«По указке киевского режима акватория портов была заминирована, безопасность судоходства в Черном море была поставлена под угрозу», – сказал депутат.

Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что много западных лидеров сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада.

Политика,Михаил Шеремет,НАТО,Госдума,
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