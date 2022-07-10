В Госдуме ответили Киеву на обвинения в морской блокаде

«Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует», – сказал Шеремет РИА «Новости» .

По его словам, западные политики умалчивают, что выход судов из украинских портов на Черноморском побережье заблокирован украинскими военными.

«По указке киевского режима акватория портов была заминирована, безопасность судоходства в Черном море была поставлена под угрозу», – сказал депутат.

Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что много западных лидеров сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада.