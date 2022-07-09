Захарова прокомментировала планы Финляндии построить забор на границе с РФ

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие построить в пограничной зоне с Россией барьер протяженностью 1300 км и закрывать его в чрезвычайных ситуациях. Данное решение было принято на фоне опасений из-за возможного ответа России на планы страны по вступлению в НАТО.