Захарова прокомментировала планы Финляндии построить забор на границе с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала одобренный президентом Финляндии план построить забор на границе с Россией.
«Частокол, профнастил или евроштакетник?», — написала представитель МИД России.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие построить в пограничной зоне с Россией барьер протяженностью 1300 км и закрывать его в чрезвычайных ситуациях. Данное решение было принято на фоне опасений из-за возможного ответа России на планы страны по вступлению в НАТО.
Закон вступит в силу 15 июля.
5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны прорабатывает ответы на случай размещения инфраструктуры НАТО у границ РФ.