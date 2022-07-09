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1 час назад

Захарова прокомментировала планы Финляндии построить забор на границе с Россией

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала одобренный президентом Финляндии план построить забор на границе с Россией.

Захарова прокомментировала планы Финляндии построить забор на границе с РФ
Фото: ТАССТАСС

«Частокол, профнастил или евроштакетник?», — написала представитель МИД России.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие построить в пограничной зоне с Россией барьер протяженностью 1300 км и закрывать его в чрезвычайных ситуациях. Данное решение было принято на фоне опасений из-за возможного ответа России на планы страны по вступлению в НАТО.

Закон вступит в силу 15 июля.

5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны прорабатывает ответы на случай размещения инфраструктуры НАТО у границ РФ.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,НАТО,
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