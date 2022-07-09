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9 минут назад

ЕС решил усилить санкции против России

Ura.Ru

Европейский союз намерен усилить контроль над соблюдением антироссийских санкций блоком из 27 стран, поскольку им не хватает централизованного правоприменительного отдела. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

ЕС решил усилить санкции против России
Фото: ТАССТАСС

«В ЕС нет централизованного правоприменительного отдела, подобного Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, которое может налагать финансовые штрафы за мошенничество с санкциями внутри страны и за рубежом. Поскольку власти ЕС опасаются гнева национальных правительств, Брюссель также имеет ограниченные полномочия по расследованию и выявлению нарушителей санкций», — пишу авторы статьи.

В издании также привели слова бывшего старшего советника Министерства финансов США и старшего научного сотрудника центра Атлантического совета Брайана О’Тула.

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«По сравнению с США европейское внедрение и обеспечение соблюдения санкций крайне затруднено», — сказал он.

Западные страны ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом российской специальной операции на Украине. По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, масштаб антироссийских санкций указывает на то, что коллективный Запад начал считаться с Россией «по-настоящему», как ранее с Советским Союзом, передает RT. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения против России направлены на дискриминацию всего, что с ней связано.

Политика,В мире,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Казначейство США,Совет безопасности РФ,ЕС,
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