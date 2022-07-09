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1 час назад

МИД России прокомментировал протесты в Шри-Ланке

Илья Родин

Дипломаты МИД России заявили, что события в Шри-Ланке являются внутренним делом республики. Они пожелали стране как можно скорее восстановить порядок «в рамках конституционного процесса». Об этом пишет РИА «Новости».

«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что в субботу, 9 июля, в столице Шри-Ланки продолжились протесты. Митингующие смогли прорвать полицейские кордоны и захватить дворец главы страны Готабаи Раджапаксы.

По данным агентства, лидеры основных политических партий республики созвали экстренное заседание. На нем они потребовали от президента республики, а также от премьер-министра Ранила Викремесингхе уйти в отставку.

Премьер Шри-Ланки согласился уйти в отставку на фоне протестов

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке в настоящее время наблюдается тяжелейший кризис. Он вызван дефицитом иностранном валюты, образовавшимся из-за резкого снижения туристического потока в период эпидемии коронавируса.

Политика,Видео,МИД России,
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