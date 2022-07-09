Пушков назвал самую большую глупость Европы в отношении Украины

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что принятие Украины в Европейский союз может стать фатальным для Европы.

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Отмечается, что так он прокомментировал публикацию в немецком журнале Spiegel о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал извинений от главы Украины Владимира Зеленского за срыв его визита в Киев.

Алексей Пушков подчеркнул, что «самая большая глупость, которую может совершить «старая Европа», это принятие Украины в Евросоюз. Политик предупредил, что в этом случае Германия ощутит в полном объеме, что такое «дипломатия по-киевски».

Сенатор напомнил, что Западная Европа якобы уже стала «заложницей истеричных и потенциально опасных решений прибалтийских республик». По его мнению, если Киев войдет в ЕС, истерики станут вдвойне сильнее, кроме того, Украина будет устраивать постоянные провокации и пытаться «втянуть» макрорегион в военный конфликт с Россией.

Пушков уточнил, что «европейцы ощущают это уже сейчас, но предпочитают прятать голову в песок».