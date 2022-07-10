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1 час назад

Пушков обратился с предупреждением к западным лидерам

Lenta.ruиещё 7

Сенатор Алексей Пушков заявил, что западные лидеры переоценивают свои возможности по поддержке Украины и жизни в условиях санкциях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков обратился с предупреждением к западным лидерам
Фото: ТАССТАСС

«Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — указал он.

Член Совбеза напомнил, что премьер Британии Борис Джонсон еще недавно иронизировал о «конце вечеринки для российских углеводородов», однако в итоге «политическая вечеринка завершилась» для него самого.

Ранее Пушков предостерег Европу от потенциальной «самой большой глупости». Таковой он назвал возможное официальное принятие Украины в состав Евросоюза (ЕС).

«Вот тогда Германия и Ко в полной мере познают, что такое "дипломатия по-киевски". Старая Европа уже сделала себя заложницей истеричных и потенциально опасных решений прибалтийских республик», — считает сенатор.

Политика,Борис Джонсон,Алексей Пушков,ЕС,
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