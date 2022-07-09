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26 минут назад

Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда

Илья Родин

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил на форуме «Территория смыслов», что Калининград не окажется в транспортной блокаде. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Минтранса высказался о блокаде Калининграда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Виталий Савельев рассказал о дальнейшей судьбе региона, отвечая на вопрос о том, не попадет ли Калининград в полную транспортную изоляцию.

Журналисты напомнили, что литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область продукции, попавшей под ограничительные меры Европейского союза.

В Литве объяснили блокаду Калининграда

Российские официальные лица, подчеркивает агентство, осудили действия Литвы. В частности, представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что действия республики являются «агрессивными», Вильнюс «вышел за пределы недружественных линий».

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей сообщил ранее, что следующей целью Москвы после Украины может стать так называемый «Сувалкинский выступ». По его мнению, России необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к Калининградской области.

Политика,Виталий Савельев,Мария Захарова,МИД России,Минтранс РФ,ЕС,
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