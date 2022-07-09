Глава Минтранса высказался о блокаде Калининграда

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил на форуме «Территория смыслов», что Калининград не окажется в транспортной блокаде. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Виталий Савельев рассказал о дальнейшей судьбе региона, отвечая на вопрос о том, не попадет ли Калининград в полную транспортную изоляцию.
Журналисты напомнили, что литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область продукции, попавшей под ограничительные меры Европейского союза.
Российские официальные лица, подчеркивает агентство, осудили действия Литвы. В частности, представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что действия республики являются «агрессивными», Вильнюс «вышел за пределы недружественных линий».
Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей сообщил ранее, что следующей целью Москвы после Украины может стать так называемый «Сувалкинский выступ». По его мнению, России необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к Калининградской области.