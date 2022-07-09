Глава Минтранса высказался о блокаде Калининграда

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил на форуме «Территория смыслов», что Калининград не окажется в транспортной блокаде. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Виталий Савельев рассказал о дальнейшей судьбе региона, отвечая на вопрос о том, не попадет ли Калининград в полную транспортную изоляцию.

Журналисты напомнили, что литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область продукции, попавшей под ограничительные меры Европейского союза.

Российские официальные лица, подчеркивает агентство, осудили действия Литвы. В частности, представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что действия республики являются «агрессивными», Вильнюс «вышел за пределы недружественных линий».